В колонию отправлен петербуржец, который ограбил алкомаркет

Также мужчина напал на продавщицу.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении горожанина, которому вменяют пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом 16 января рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что 5 апреля 2023 года нетрезвый фигурант зашел в магазин на Комендантском проспекте и взял "незаметно" со стеллажей две бутылки рома, настойку и ликер. Алкоголь он спрятал по карманам куртки, после чего направился в сторону выхода. Злоумышленника заметила продавщица, она потребовала вернуть товар.

Однако мужчина начал проявлять агрессию, стал избивать потерпевшую, оберегая бутылки. Подсудимому удалось скрыться с похищенным. Общий ущерб – 2,3 тыс. рублей.

Петербуржец в суде заявил о том, что очень сожалеет о содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: петербуржец лишился селезенки после конфликта на Асафьева. Его обидчик проведет 2 года в колонии.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга