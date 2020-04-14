Петербуржец проведет 18 лет в колонии за жестокое убийство жены на глазах дочери

Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оглашен приговор петербуржцу по уголовному делу об убийстве жены, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

В суде установлено, что вечером 22 сентября 2023 года обвиняемый Максим Доня, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 30 по Суздальскому шоссе, нанес жене не менее 57 ударов ножом и не менее 30 ударов травматического воздействия в область расположения жизненно-важных органов. Смерть женщины наступила на месте происшествия на глазах несовершеннолетней дочери.

Виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее в Петербурге ещё одного мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство жены.

Видео: прокуратура СПб (архив)