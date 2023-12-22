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Петербуржец более 21 года проведёт в колонии за изнасилование племянницы сожительницы
Сегодня, 15:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец более 21 года проведёт в колонии за изнасилование племянницы сожительницы

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Он находился в наркотическом опьянении.

Петербуржца признали виновным в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении племянницы его сожительницы. Он проведёт в колонии более 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

Следствием установлено, что мужчина в 2019 году на кухне одной из квартир по улице Маршала Казакова, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил иные действия сексуального характера в отношении  10-летней племянницы его сожительницы.

Также в 2022 году в квартире, расположенной в одном из домов по Гатчинскому шоссе, также находясь в состоянии наркотического опьянения,  применив физическую силу, обвиняемый изнасиловал несовершеннолетнюю.

Петербуржца приговорили к лишению свободы сроком на 21 год и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере 1 млн рублей.

Ранее рецидивист изнасиловал петербурженку на Тимуровской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, изнасилование, насилие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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