Рецидивист изнасиловал петербурженку на Тимуровской улице

В 2018 год он получил 18 лет лишения свободы за изнасилование и убийство жертвы, но уже в 2022 году он оказался на свободе.

Рецидивист из Киргизии подозревается в изнасиловании петербурженки на Тимуровской улице. Об этом стало известно Piter.tv.

В одну из городских поликлиник обратилась 45-летняя пострадавшая. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, множественные ссадины, а также повреждение половых органов. Петербурженка рассказала, что на Тимуровской улице её изнасиловал малознакомый мужчина.

Полицейские задержали подозреваемого 40-летнего гражданина Киргизии. В 2018 год он получил 18 лет лишения свободы за изнасилование и убийство жертвы, но уже в 2022 году он оказался на свободе. Как узнала "Фонтанка", мужчина получил свободу из-за вступления в ряды ЧВК "Вагнер".

Мужчина снова стал фигурантом уголовного дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее на Piter.tv: Задержанный за разврат петербуржец заставлял голой сниматься свою 13-летнюю дочь.

Фото: Piter.TV