Задержанный за разврат петербуржец заставлял голой сниматься свою 13-летнюю дочь

Возбуждено ещё одно уголовное дело.

Ранее задержанного за развратные действия 35-летнего петербуржца изобличили в ещё одном преступлении: он снимал голой свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом стало известно Piter.tv.

В конце 2023 года мужчине предъявили обвинение по статье 135 УК РФ ("Развратные действия") и заключили под стражу. Во время расследования оказалось, что мужчина в 2017 году в квартире по проспекту Металлистов заставлял свою 13-летнюю дочь голой сниматься на камеру.

Возбуждено ещё одно уголовное дело, на этот раз по статье 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов"). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге мужчин уличили в распространении детской порнографии.

Фото: Piter.TV