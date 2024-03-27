Сотрудника пансиона Минобороны в Петербурге обвинили в развращении воспитанницы

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника "Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ". Следствие считает, что механик по обслуживанию звуковой техники совершал развратные действия в отношении 14-летней воспитанницы учреждения. Об этом сообщил портал 78.ru.
По данным следственных органов, инциденты происходили в звукорежиссерской рубке корпуса на набережной Гребного канала с августа 2022 года по ноябрь 2024 года. Сейчас проверяется информация о возможных других жертвах.
Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он полностью признал свою вину.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция Ленобласти задержала серийного вора, который ограбил шесть дач на 85 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все