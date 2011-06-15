Пансион воспитанниц Министерства обороны получит музыкальный класс

По поручению губернатора город выделяет средства на модернизацию музыкального класса.

В День знаний губернатор Александр Беглов посетил Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Он вручил награды лучшим сотрудникам Пансиона: звания "Почетный работник общего образования Российской Федерации" и ценные подарки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По поручению губернатора город выделяет средства на модернизацию музыкального класса. Новый дизайн интерьера позволит расширить функционал этого пространства, его можно будет использовать в качестве камерного зала для концертов классической музыки, квартирников ансамбля гитаристов Пансиона "Катюша", поэтических вечеров и презентаций проектов.

Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ был открыт на острове Бычий в сентябре 2019 года. Преимущественным правом поступления в него пользуются дети военнослужащих.

В 2024 году на Дворцовой площади состоялся первый выпуск Пансиона – аттестаты получили 63 воспитанницы. Состоявшийся в этом году второй выпуск подтвердил высокий уровень подготовки. Средний балл ЕГЭ составил 80 единиц, три выпускницы набрали по 100 баллов. Ещё 40 выпускниц получили аттестаты первой и второй степени.

