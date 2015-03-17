В Петербурге открыли новый корпус гимназии "Земля и Вселенная" с бассейнами

Современные лаборатории и спорткомплекс появились в гимназии на Васильевском острове.

1 сентября в гимназии №642 "Земля и Вселенная" на Васильевском острове заработал новый корпус. В нём будут проходить занятия по естественно-научному, химико-биологическому, медицинскому, технологическому и медиа направлениям.

По городскому стандарту здание оборудовано двумя бассейнами, тремя спортивными залами, стадионом, специализированными лабораториями и мастерскими, а также просторной столовой.

Строительство объекта велось на территории, где ранее находился незаконный гаражно-строительный кооператив. По словам губернатора Петербурга, возвращение подобных участков под социальные нужды позволяет создавать современную образовательную инфраструктуру.

Гимназия ранее стала первой школой города, где в 2021 году появился "Кванториум", а в 2022 году — центр цифрового образования "Инфинити".

Фото: Piter.TV