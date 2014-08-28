  1. Главная
Полиция Ленобласти задержала серийного вора, который ограбил шесть дач на 85 тыс. рублей
Сегодня, 11:58
Злоумышленник похищал вещи с участков в период с февраля по август.

Задержан вор-рецидивист, который специализировался на дачных кражах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 13 сентября был пойман 61-летний мужчина и Волхова, подозреваемый в ограблении дачного участка в садоводстве "Радуга". В дальнейшем полиция установила его причастность еще к пяти аналогичным эпизодам преступной деятельности, совершенным в период с февраля по август. 

Общий материальный ущерб составил 85 тыс. рублей, по всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист напал на продавца алкомаркета и похитил две бутылки виски на Кондратьевском. 

Фото: Piter.TV 

