В Ленобласти курьер мошенников получил 4 года лишения свободы

Причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.

Лужский городской суд приговорил мужчину к реальном сроку лишения свободы за телефонное мошенничество. Подробности рассказали в прокуратуре Ленинградской области.

В период с 13 по 14 апреля 2023 года 23-летний В., являясь курьером, приезжал к потерпевшим, которые были ранее введены в заблуждение о якобы произошедшем ДТП с их родственниками, забирал у них денежные средства и в дальнейшем переводил их на банковские счета организатору преступной группы, похитив тем самым 250 тысяч рублей.

Одно из аналогичных преступлений не было доведено до конца, так как В. был задержан правоохранительными органами.

В. признал вину и частично возместил причиненный вред. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Фото: Piter.tv