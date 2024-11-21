За незаконный оборот алкоголя петербуржец Цирк заплатит штраф 1 млн рублей

Изъятая спиртосодержащая продукция по приговору суда подлежит уничтожению.

В Приморском районе Петербурга вынесен приговор о незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Подробности сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что подсудимый Максим Цирк не позднее февраля 2024 года с целью дальнейшего сбыта незаконно хранил алкогольную продукцию в гараже, расположенном в доме 16 по улице Матроса Железняка. Полицейскими из незаконного оборота изъято 194 емкости алкогольной и спиртосодержащей продукции различного наименования, общим объемом более 970 литров, на сумму свыше 330 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Изъятая спиртосодержащая продукция по приговору суда подлежит уничтожению.

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Фото: unsplash (Eeshan Garg)