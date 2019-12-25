Виновник смертельного ДТП на КАД Петербурга предстанет перед судом

В аварии погиб его несовершеннолетний пассажир.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего петербуржца. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в надзорном ведомстве 24 марта.

Вечером 9 октября 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем Lexus и двигаясь по Кольцевой автодороге от Ломоносова в Кронштадт, выехал за пределы проезжей части и врезался в силовое металлическое ограждение. В результате несовершеннолетний пассажир машины погиб.

Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что байкер без прав врезался в силовое ограждение и погиб в Выборге.

Фото: Piter.TV