Байкер без прав врезался в силовое ограждение и погиб в Выборге

ДТП произошло в 19:10 22 марта у дома № 82 по Ленинградскому шоссе.

В Выборге накануне, 22 марта, произошла трагическая авария, унёсшая жизнь мотоциклиста. Инцидент случился у дома 82 по Ленинградскому шоссе. По предварительным данным, мужчина, управлявший мотоциклом Honda, не справился с управлением на левом повороте дороги. В результате он съехал с полосы и врезался в силовое ограждение.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы. К сожалению, водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители установили, что у погибшего отсутствовала необходимая категория прав (А) для управления мотоциклом. Это нарушение могло стать одной из причин аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что прохожий заступился за девушку на Наличной улице и оказался задержан.

Фото: Piter.TV