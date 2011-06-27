Суд прекратил дело против организатора незаконных экскурсий по крышам в Петербурге

Защитник В. подал ходатайство о прекращении дела и замене наказания на судебный штраф.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело против Сергея В., обвиняемого по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказала объединенная пресс-служба городских судов.

С мая по июнь 2024 года В., не имея специальных знаний и разрешений, организовывал экскурсии по крыше здания на Невском проспекте. Он проводил платные прогулки, не обеспечив безопасность для посетителей и не разъяснив правила поведения. В результате, 10 человек подверглись опасности во время этих мероприятий.

Защитник В. подал ходатайство о прекращении дела и замене наказания на судебный штраф. Прокуратура возражала, считая, что меры, принятые обвиняемым, недостаточны. Однако суд учел, что мужчина признал вину, раскаялся, возместил ущерб и извинился перед потерпевшими. Суд удовлетворил ходатайство и назначил В. штраф в размере 20 000 рублей.

Фото: Piter.tv (архив)