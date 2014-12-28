Ударившему сотрудника полиции на улице Зины Портновой барберу огласили приговор

Правоохранитель проверял информацию о его причастности к размещению "закладок".

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении барбера. Ему меняют ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 23 октября.

Установлено, что 3 июля фигурант у дома 24к1 по улице Зины Портновой, в целях воспрепятствования задержанию, ударил полицейского по голове мобильным телефоном iPhone 7. Правоохранитель действовал в рамках своих полномочий и проверял информацию о его причастности к размещению "закладок".

Мужчина вину признал и извинился перед сотрудником полиции. Ранее подсудимый состоял на профилактическом учете как наркопотребитель, в настоящее время он работает барбером.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина напал на приехавшую к нему бригаду медиков в Невском районе.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга