Врач-психиатр из Ленобласти попытался похитить накопления у пожилого петербуржца

Материальный ущерб не причинен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге при попытке хищения средств задержан врач-психиатр из Ленобласти. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 5 июня в полицию поступила информация о том, что 92-летнему пенсионеру с улицы Зины Портновой звонят мошенники. Незнакомцы представились сотрудниками различных структур и, под предлогом сохранности денежных средств, убедили отдать накопления курьеру.

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Московского района, врача психиатрической больницы. Медика увезли в отдел, опросили и отпустили. Материальный ущерб не причинен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за мошенников эпидемиолог лишился 1,7 млн рублей в Петербурге. Злоумышленники убедили пенсионера в необходимости переоформления пенсии.

Фото: Piter.TV