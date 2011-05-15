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Врач-психиатр из Ленобласти попытался похитить накопления у пожилого петербуржца
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Врач-психиатр из Ленобласти попытался похитить накопления у пожилого петербуржца

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Материальный ущерб не причинен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге при попытке хищения средств задержан врач-психиатр из Ленобласти. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 5 июня в полицию поступила информация о том, что 92-летнему пенсионеру с улицы Зины Портновой звонят мошенники. Незнакомцы представились сотрудниками различных структур и, под предлогом сохранности денежных средств, убедили отдать накопления курьеру.

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Московского района, врача психиатрической больницы. Медика увезли в отдел, опросили и отпустили. Материальный ущерб не причинен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что из-за мошенников эпидемиолог лишился 1,7 млн рублей в Петербурге. Злоумышленники убедили пенсионера в необходимости переоформления пенсии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, улица зины портновой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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