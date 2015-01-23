Из-за мошенников эпидемиолог лишился 1,7 млн рублей в Петербурге

Злоумышленники убедили пенсионера в том, что ему нужно срочно переоформить пенсию.

В Петербурге мошенники лишили пожилого эпидемиолога 1,7 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Так, 81-летнему кандидату медицинских наук 29 мая позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками социальной помощи. Злоумышленники убедили пенсионера в том, что ему нужно срочно переоформить пенсию, и для этого попросили назвать код из СМС. После деньги списались со счета мужчины.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Искровском проспекте изобретатель отдал мошенникам более 43 млн рублей. С 19 по 27 мая пенсионеру поступали звонки от неизвестной. Женщина, введя потерпевшего в заблуждение, убедила отдать сумму курьеру.

Фото: Piter.TV