На Искровском проспекте изобретатель отдал мошенникам более 43 млн рублей

С 19 по 27 мая пенсионеру поступали звонки от неизвестной.

В Петербурге пожилой изобретатель лишился из-за мошенников более 43 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

По информации АН "Оперативное прикрытие", к правоохранителям накануне обратился 91-летний пенсионер и заявил о том, что с 19 по 27 мая ему поступали звонки от неизвестной. Женщина, введя потерпевшего в заблуждение, убедила передать сумму курьеру возле дома 4 по Искровскому проспекту.

Жертвой мошенников стал советский и российский изобретатель, кандидат физико-математических наук.

Ранее мы сообщили о том, что у блокадницы с 11-й Красноармейской улицы мошенники похитили 600 тыс. рублей. По факту мошенничества проверку организовал 77-й отдел полиции.

Фото: Piter.TV