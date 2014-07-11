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На Искровском проспекте изобретатель отдал мошенникам более 43 млн рублей
Сегодня, 8:46
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На Искровском проспекте изобретатель отдал мошенникам более 43 млн рублей

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С 19 по 27 мая пенсионеру поступали звонки от неизвестной.

В Петербурге пожилой изобретатель лишился из-за мошенников более 43 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", к правоохранителям накануне обратился 91-летний пенсионер и заявил о том, что с 19 по 27 мая ему поступали звонки от неизвестной. Женщина, введя потерпевшего в заблуждение, убедила передать сумму курьеру возле дома 4 по Искровскому проспекту. 

Жертвой мошенников стал советский и российский изобретатель, кандидат физико-математических наук. 

Ранее мы сообщили о том, что у блокадницы с 11-й Красноармейской улицы мошенники похитили 600 тыс. рублей. По факту мошенничества проверку организовал 77-й отдел полиции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: искровский проспект, мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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