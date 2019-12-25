Пьяный мужчина напал на приехавшую к нему бригаду медиков в Невском районе

Агрессор был доставлен в отделение полиции, где его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.

В ночь на четверг, 3 октября, в полицию поступило сообщение о нападении агрессивного мужчины на бригаду медиков возле дома №9 корпус 2 по улице Антонова-Овсеенко.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали 50-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Бригада скорой помощи прибыла по вызову о мужчине, лежавшем у дома №9 по улице Антонова-Овсеенко. Медики усадили его в машину, но вскоре он пришел в сознание, достал складной нож и начал угрожать фельдшеру. Последняя поспешно покинула автомобиль и вызвала полицию.

Агрессор был доставлен в отделение полиции, где его привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. Вопрос о возбуждении уголовного дела остается открытым. Нож был изъят сотрудниками полиции.

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Фото: Piter.TV