Суд огласил приговор экс-начальнице петербургской таможни за взятку в 60 тыс. рублей

Ей назначили наказание в виде 2-х лет в колонии общего режима.

Городской суд Северной столицы рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы Северо-Западной таможни, уличенной в получении взятки. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Ранее в Невском районном суде установили, что с 1 по 10 марта 2022 года обвиняемая, являясь главой отдела контроля таможенной стоимости, согласилась в ускоренном порядке выпустить декларации на товары за денежное вознаграждение в 60 тыс. рублей. Свою вину фигурантка дела не признала.

Судья назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима со штрафом в 120 тыс. рублей и лишением права занимать должности на госслужбе. Экс-таможенницу приговор не устроил и она обратилась с апелляцией к городскому суду. Однако там решение районных судей оставили без изменений.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ судом отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти арестовали подозреваемого в убийстве 6-летней давности.

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