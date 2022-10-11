В Петербурге экс-сотрудницу МВД России признали виновной в истязаниях сына

В пользу малолетнего в счет возмещения морального вреда взыскали 1 млн рублей.

Бывшая следовательница МВД признана виновной в совершении преступлений в отношении малолетнего сына по п. "г" ч. 2 ст. 117, ст. 156, ст. 125 УК РФ. Об этом заявили в ГСУ СК РФ по Петербургу 4 октября.

Следствием и судом установлено, что фигурантка в период с 1 по 28 апреля 2021 года жестоко обращалась со своим ребенком 2020 года рождения, систематически причиняя ему физические и психические страдания путем нанесения побоев. Кроме того, она в состоянии наркотического опьянения нанесла мальчику острым предметом множественные удары в область конечностей и головы. С телесными повреждениями его госпитализировали в больницу.

Приговором суда ей назначено наказание: по ст. 156 УК РФ – 220 часов обязательных работ, по ст. 125 УК РФ – 180 часов обязательных работ, от которого она освобождена в связи с истечением сроков давности. По п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Женщина взята под стражу в зале суда немедленно. В пользу малолетнего, который в настоящее время проживает с отцом, в счет возмещения морального вреда взыскали 1 млн рублей.

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Фото: Piter.TV