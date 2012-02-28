В Петербурге подросток обвинил отца в истязаниях

По словам мальчика, 14 и 29 июля его душил 38-летний отец.

Жителя Кировского района Петербурга подозревают в истязании сына. Подробности стали известны Piter.tv.

В детскую поликлинику 29 июля обратился 14-летний юноша. Мальчика оттуда госпитализировали с гнойным воспалением плечевого сустава и ссадинами шеи. По словам самого подростка, 14 и 29 июля его душил 38-летний отец.

На следующий день в полицию обратилась 42-летняя мать подростка, которая заявила, что 29 июля супруг душил их несовершеннолетнего сына и высказывал угрозы в его адрес. Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина в 2004 году был осужден на 10 лет за приготовление к умышленному убийству.

Ранее в одном из детских садов города была травмирована шестилетняя воспитанница. По словам ребенка, ее душила проволокой другая девочка.

Фото: Piter.tv