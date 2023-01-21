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Шестилетнюю девочку душили проволокой в детском саду в Петербурге
Сегодня, 21:21
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Шестилетнюю девочку душили проволокой в детском саду в Петербурге

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Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы, ссадины и кровоподтеки шеи и подбородка.

В центральный аппарат СК РФ представят доклад о ходе процессуальной проверки по факту травмирования ребенка в детском саду в Петербурге. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что в одном из детских садов города была травмирована шестилетняя воспитанница. По словам ребенка, ее душила проволокой другая девочка. 

Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы, ссадины и кровоподтеки шеи и подбородка. Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту проводят процессуальную проверку. 

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.

Пресс-служба СК РФ 

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Фото: Piter.TV

Теги: ребенок пострадал в детском саду, следственный комитет рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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