В квартире на Новаторов младенец выпал из переноски и попал в реанимацию

У новорожденного диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом теменной кости и ушибы, включая повреждения головного мозга.

В ночь на вторник, 30 июля, в квартире дома на бульваре Новаторов пострадал младенец, которому нет еще и двух недель. Родители ребенка утверждают, что их сын выпал из переноски с высоты примерно 30–40 см и ударился головой об пол.

У новорожденного диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом теменной кости и ушибы, включая повреждения головного мозга. Ребенок находится в реанимационном отделении Детской городской больницы № 1.

Ведется проверка обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что рРбенок из Саудовской Аравии, выпавший из окна петербургского отеля, умер в больнице.

Фото: Piter.TV