Петербуржца приговорили к 3 годам лишения свободы за хранение 1 грамма метадона

Он будет отбывать наказание в в исправительной колонии строгого режима.

Петербуржца приговорили к реальному сроку лишения свободы за хранение в шкафу 1 грамма наркотиков. Подробности сообщила прокуратура Невского района.

В суде установлено, что обвиняемый Д. без цели сбыта незаконно хранил в шкафу своей комнаты в одной из квартир в доме 11 по улице Крупской наркотическое средство – метадон общей массой свыше 1 грамма. Наркотическое средство было изъято полицейскими в июне 2023 года.

Д. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ещё один петербуржец более 5 лет проведет в колонии за попытку сбыть 10 граммов мефедрона.

Фото: Piter.tv