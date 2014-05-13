Петербуржец более 5 лет проведет в колонии за попытку сбыть 10 граммов мефедрона

Он в марте был задержан с поличными.

Петербуржец более 5 лет проведёт в колонии за попытку сбыта около 10 граммов мефедрона. Об этом рассказала прокуратура Красносельского района.

В суде установлено, что К. приобрел для дальнейшего сбыта наркотическое средство – мефедрон массой около 10 грамм. В марте 2024 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным у дома 44 по Красносельскому шоссе. Наркотическое средство изъято.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.tv