В Петербурге задержаны братья-наркосбытчики с килограммом кокаина

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В Петербурге задержаны братья-наркосбытчики с крупной партией кокаина. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 27 августа полицейские задержали двух братьев, 26 и 35 лет, передвигавшихся на автомобиле Volkswagen Touareg. Мужчины подозреваются в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств.

В автомобиле оперативники обнаружили и изъяли больше килограмма запрещенного вещества, упакованного в полимерный пакет. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является кокаином.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее владельца наркологической клиники задержали в Петербурге под запрещенными веществами.

Фото: МВД