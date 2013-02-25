В Выборге подходят к концу приготовления к новогодним праздникам

Представители отдела культуры рассказали о мероприятиях, которые запланированы на Красной площади Выборга в первые дни января.

В районной администрации прошло заседание оргкомитета по организации празднования Нового года и Рождества в Выборге. В нем приняли участие представители структурных подразделений администрации, УМВД и МЧС России, медики и др.

Представители отдела культуры рассказали о мероприятиях, которые запланированы на Красной площади Выборга в первые дни января.

В новогоднюю ночь жителей и гостей Выборга ждет шоу-программа с участием профессиональных ведущих, артистов и музыкантов из Петербурга. Начало в 1:30. Также в 17:00 1 января состоится музыкальная программа для всей семьи "Здравствуй, здравствуй, Новый год!" от ансамбля "Вереск".

На площади 2 января с 12:00 будет работать диджей, а веселить горожан – ростовые куклы. В 13:00 и 16:00 Центр искусств "Эдельвейс" (Санкт-Петербург) приглашает на интерактивные программы "Зимняя сказка" и "Новогодняя Феерия".

Развлекательная программа для детей "Полосатый новый год" начнется 3 января в 12:00, в 16:00 – праздничная программа "С новогодним настроением!". В 17:00 для всех – музыкальный новогодний подарок "Встретим вместе Новый год". Также здесь пройдут розыгрыши призов и подарков от Деда Мороза и Снегурочки.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая отметила, что в эти дни на Красной площади будут организованы палатки с горячими напитками и выпечкой, аттракционы, катание на лошадях и северных оленях.

В ходе встречи собравшиеся обсудили организацию безопасности во время проведения мероприятий, уборку территорий. В новогоднюю ночь у Красной площади будет дежурить пожарная машина, а в Доме культуры организован медицинский пункт.

Официальным местом, где горожане могут запускать фейерверки, определена Батарейная гора, 300 метров от лыжной базы.

На Соборной площади 7 января состоятся традиционные народные "Рождественские гуляния". На праздничную программу горожан приглашает ансамбль "Вереск". Начало в 12:00.

Также выборжцев просят выбрать лучшее праздничное оформление к Новому 2022 году и Рождеству.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО