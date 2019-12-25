В Петербурге будут судить уроженца Костромской области, который прыгал по крышам чужих авто

Ущерб владельцам превысил 350 тыс. рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Костромской области, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 10 сентября.

Ночью 2 апреля обвиняемый возвращался с концерта и на Серпуховской улице решил попрыгать по крышам припаркованных машин. Сначала мужчина залез на капот автомобиля Peugeot, потом – Kia Soul и Hyundai. Ущерб владельцам превысил 350 тыс. рублей. На транспортных средствах остались вмятины, а также повредилось лакокрасочное покрытие.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV