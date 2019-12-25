  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить уроженца Костромской области, который прыгал по крышам чужих авто
Сегодня, 14:47
187
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить уроженца Костромской области, который прыгал по крышам чужих авто

0 0

Ущерб владельцам превысил 350 тыс. рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Костромской области, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 10 сентября. 

Ночью 2 апреля обвиняемый возвращался с концерта и на Серпуховской улице решил попрыгать по крышам припаркованных машин. Сначала мужчина залез на капот автомобиля Peugeot, потом – Kia Soul и Hyundai. Ущерб владельцам превысил 350 тыс. рублей. На транспортных средствах остались вмятины, а также повредилось лакокрасочное покрытие. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга ударил бармена после отказа в обслуживании. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии