Расходы на приезд Деда Мороза и Снегурочки выросли в Петербурге

Перед наступлением нового 2026 года услуга приглашения Деда Мороза и Снегурочки домой становится дорогостоящей, причем цены повышаются прямо пропорционально приближению заветной даты. Как сообщает spb.aif.ru, самые доступные тарифы действовали до 17 декабря, когда приглашение персонажа обходилось примерно в 1500 рублей, плюс дополнительные затраты на транспортировку в пределах 500–1000 рублей.

Начиная с 18 декабря стоимость визита новогоднего волшебника возрастает: встреча с Дедушкой Морозом до 28 числа обойдётся родителям от 5 до 7 тысяч рублей, а накануне последних дней старого года, 29 и 30 декабря, ценовой диапазон поднимается до 10 тысяч рублей. Вечерний визит Деда Мороза 31 декабря после семи вечера оценивается уже в 13 тысяч рублей за час и 9 тысяч за полчаса (при заказе через посреднические фирмы расценки могут подниматься до 20 тысяч рублей).

Посещение резиденции главного зимнего волшебника ровно в полночь 1 января окажется совсем недешевым удовольствием: подобная услуга в некоторых компаниях достигает 50 тысяч рублей, причём за дополнительную развлекательную программу придется доплатить ещё 10 тысяч. Цены в праздничные каникулы станут чуть доступнее — около 10 тысяч рублей. Впрочем, желающие сэкономить могут заказать визит только Деда Мороза без сопровождения внучки.

Тем, кто хочет порадовать малышей почтой из Великого Устюга, рекомендуется поспешить: письмо должно достичь адресата заранее. Отправить послание можно из разных точек города: почтовые отделения принимают письма на Невском проспекте, 70, в книжном магазине на Невском, 28, в главном здании Эрмитажа и в торговых центрах.

Также предлагается лично встретиться с гостем из Великого Устюга: поезд с Дедом Морозом прибудет на железнодорожную станцию Новый Петергоф утром 6 января и останется там до следующего дня. Популярность встречи столь велика, что попасть на неё можно только по билетам, однако издалека полюбоваться знаменитым героем смогут все желающие — по расписанию он выходит на перрон приветствовать публику и прощаться с малышами.

Фото: Freepik (user15285612)