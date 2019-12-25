На Казанской площади пройдёт Новогодний благотворительный фестиваль фонда "Алёша"

Зрителей ожидают увлекательные народные развлечения, ярмарка подарков, тематические занятия и яркие концерты.

Благотворительный фонд "Алёша" приглашает гостей и жителей Петербурга посетить Новый Год в особенном формате: с 19 по 21 декабря состоится семейный праздник под названием "Ёлочка, гори!" на Казанской площади. Об этом информирует Медиацентр Санкт-Петербурга.

Зрителей ожидают увлекательные народные развлечения, ярмарка подарков, тематические занятия и яркие концерты. Особое внимание уделено созданию атмосферы праздника: центральным событием станет украшенная детская елка.

Главная задача фестиваля — собрать средства на дорогостоящее лечение маленького Кирилла Перевозчикова, которому исполнилось всего два года. Мальчику поставлен серьёзный диагноз — тяжелый порок сердца, требующий незамедлительного медицинского вмешательства.

Мероприятие организовано фондом впервые и обещает стать ярким праздником, объединяя желание создать атмосферу радости и стремления оказать помощь ребенку. Для участия не потребуется билет — вход бесплатный.

Начало грандиозного события запланировано на пятницу, 19 декабря, ровно в 13 часов.

Фото: фонд "Алёша"

