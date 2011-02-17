В Ленобласти принимают заявки на выбор территории для благоустройства

Заявки можно подать до 12 декабря.

Адреса для благоустройства в Ленобласти, где хочется больше деревьев, качелей и фонарей, можно предложить онлайн и лично в администрации своего поселения до 12 декабря 2023 года. Об этом сообщила администрация 47 региона.

До 12 декабря регион определит, какие территории будут вынесены на платформу вМесте47.рф для участия в рейтинговом голосовании в 2024 году. Территории, вынесенные на рейтинговое голосование и набравшие наибольшее количество голосов, смогут быть благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Александр Тимков, председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области

Участие могут принять населенные пункты, где население составляет от 1000 человек. Можно предлагать парки и скверы, аллеи и бульвары, площади и набережные, детские и спортивные пространства. В Ленинградской области в планах на 2024 год – благоустройство 116 территорий.

Недавно в Колпинском районе Петербурга открыли новое общественное пространство.

Фото: администрация Ленобласти