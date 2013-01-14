В Колпинском районе открыли новое общественное пространство

Площадь территории составила 7393 "квадрата".

8 ноября на Полевой улице поселка Металлострой открыли новое общественное пространство. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Площадь территории составила 7393 "квадрата". Для удобства жителей установили садовую мебель, комбинированную детскую площадку с современным резиновым покрытием и игровым оборудованием. Высадили более 70 деревьев и кустарников. Появились зоны тихого отдыха с качелями и шахматными столиками.

Благоустроили территорию в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". 86 детских площадок и 44 спортивных площадки уже реконструируют по этой программе, на которую в 2023 году в Петербурге выделен 1 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: возле петербургского музея Арктики и Антарктики создадут общественное пространство.

Фото: ВКонтакте / Полевая 18