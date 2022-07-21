Центральную улицу в поселке Металлострой будут расширять

На участке проложат современные тротуары и велодорожки, создадут дополнительные остановки общественного транспорта.

В поселке Металлострой Колпинского района Петербурга до четырех полос расширят Центральную улицу. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 27 ноября.

Проект планировки с проектом межевания территории для работ по модернизации и приведению в нормативное состояние улицы в Металлострое одобрили члены правительства и губернатор Александр Беглов на рабочем совещании.

За последние годы в Колпинском районе построено несколько важных дорожных объектов. Центральную улицу в Металлострое тоже необходимо привести в нормативное состояние. Это позволит улучшить связь между жилыми и промышленными зонами района. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Протяженность Центральной улицы составляет 1 километр. На участке проложат современные тротуары и велодорожки, создадут дополнительные остановки общественного транспорта.

Ранее мы сообщали о продлении улицы Коммуны: ее продолжение будет пролегать от улицы Химиков до Маршала Блюхера. На западной стороне расширят проезжую часть, а на восточной построят парковку. В результате получится четырехполосная дорога с боковыми проездами. Работы завершат до октября 2025 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)