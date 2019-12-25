Улица Коммуны будет продлена до проспекта Маршала Блюхера

Окончание работ запланировано на октябрь 2025 года.

Улицу Комунны намерены продлить: её продолжение будет пролегать от улицы Химиков до Маршала Блюхера. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района, уточнив, что работы уже стартовали.

Чиновники отметили, что второй этап работ пройдёт на участке от проспекта Блюхера до железной дороги на Всеволожск. На западной стороне расширят проезжую часть, а на восточной построят парковку. В результате работ получится четырёхполосная дорога с боковыми проездами. Основной транспортный поток после этого будет проходить на улицу Химиков, минуя платину.

Окончание работ запланировано на октябрь 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что надземные пешеходные переходы в Янино проверит Госэкспертиза.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района