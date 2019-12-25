Надземные пешеходные переходы в Янино проверит Госэкспертиза

Все объекты заменят стандартные "зебры", сделают дорожное движение более безопасным и убыстрят транспортный поток.

Госэкспертиза проверит проекты трёх надземных пешеходных переходов через Колтушского шоссе в Янино. Об этом информируют дорожники Ленобласти в своём Telegram-канале.

Планируется, что первый переход появится 2-й линии, второй построят вблизи Новой улицы, а третий возведут около улицы Военный городок. Все объекты заменят стандартные "зебры", сделают дорожное движение более безопасным и убыстрят транспортный поток.

Кроме того, до конца ноября начнётся обустройство части разворотной петли возле Суоранды.

Ранее мы сообщили о том, что сразу три отремонтированных моста вводят в эксплуатацию в разных районах Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)