Сразу три отремонтированных моста вводят в эксплуатацию в разных районах Ленобласти

В Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах Ленинградской области начинают эксплуатацию трех отремонтированных мостов.

Ремонт прошел на мостах через реки Сумку, Лемовжу и Орьевку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Так, в Волосовском районе был обновлен мост через реку Сумку на автодороге Толмачево – "Нарва", а также мост через реку Лемовжу на автодороге Хотнежа – Сосница. В Гатчинском районе ремонт затронул мост через реку Оредеж на трассе Сиверская - Дружная Горка – Куровицы. В Кингисеппском районе обновление прошло на мосту через Орьевку на автодороге Лужицы – Первое Мая.

Во время ремонта были обновлены элементы пролетных конструкции мостов, укреплены опоры и конусы, нанесена новая гидроизоляция, уложен асфальт, установлены перила и защитные отбойники. Все работы проведены в соответствии с современными стандартами качества и безопасности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отремонтировали 13-километровый участок Софийской улицы.

Фото: администрация Ленобласти