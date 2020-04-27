В Петербурге отремонтировали 13-километровый участок Софийской улицы

Софийская улица проходит через три района: Колпинский, Фрунзенский и Пушкинский.

13-километровый участок Софийской улицы – от съезда с КАДа до Колпинского шоссе – отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 15 ноября.

Софийская улица проходит через три района: Колпинский, Фрунзенский и Пушкинский. Ежедневно по участку проезжают тысячи грузовых и легковых автомобилей, общественный транспорт.

Работы проводятся с использованием современных технологий и материалов. Они продлевают срок службы дорожного полотна, что очень важно для обеспечения безопасности движения на дорогах. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В частности, на Софийской улице отремонтированы проезжая часть, тротуары, съезды и боковые проезды.

В 2023 году в Северной столице приведут в нормативное состояние 150 км дорог. На эти цели из бюджета выделено 12,2 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтировали проспект Культуры.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)