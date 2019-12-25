В Петербурге отремонтировали проспект Культуры

Ремонтные работы проводились в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

В Выборгском районе Петербурга завершился ремонт проспекта Культуры протяженностью 5 км. Ремонтные работы проводились в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в КРТИ.

В ходе работ на участке от проспекта Луначарского до 8-го Верхнего переулка специалисты выполнили фрезерование старого полотна и укладку двух слоев нового асфальтобетона площадью 122 тыс. кв. м. Была обновлена проезжая часть, восстановлены тротуары и бордюрный камень для обеспечения безопасности пешеходов, а также выполнено благоустройство.

В этом году в Санкт-Петербурге по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" запланировано привести в нормативное состояние более 130 км автодорог.

Фото: Piter.tv