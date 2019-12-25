Продолжается приём заявок на конкурс для молодых исполнителей: станьте частью фестиваля "Стороны света"

Продолжается приём заявок на конкурс для молодых исполнителей и артистов: станьте частью фестиваля "Стороны света".
Условия участия в конкурсе:
– к участию в музыкальном конкурсе допускаются коллективы и исполнители, которое особое внимание в своем творчестве уделяют фольклорной составляющей и этническим элементам, экспериментируют с традиционными жанрами фолк и этно и вносят в них элементы современного звучания,
– участвовать могут, как сольные проекты, так и группа,
– заявку необходимо подать до 22 августа 2024 года включительно.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте. Затем нужно сделать пост в своем сообществе / на своей странице во ВКонтакте с лайв-видео, своими лучшими песнями и парой слов о том, почему именно вы должны выступить на фестивале. Важно: дополните запись хэштегом #сторонысветаконкурс и отметить сообщество фестиваля @storonysvetafest.
До 26 августа жюри рассмотрит заявки участников конкурса, а 30 августа с помощью голосования в группе фестиваля подписчики выберут победителя.
Фестиваль состоится 7 сентября в Юсуповском саду. ВХОД НА ФЕСТИВАЛЬ БЕСПЛАТНЫЙ, по предварительной регистрации.
Фото: ВКонтакте/ Стороны света | 7 сентября | Юсуповский cад
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