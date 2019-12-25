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Продолжается приём заявок на конкурс для молодых исполнителей: станьте частью фестиваля "Стороны света"
Сегодня, 16:25
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Продолжается приём заявок на конкурс для молодых исполнителей: станьте частью фестиваля "Стороны света"

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Фестиваль состоится 7 сентября в Юсуповском саду.

Продолжается приём заявок на конкурс для молодых исполнителей и артистов: станьте частью фестиваля "Стороны света".

Условия участия в конкурсе:
– к участию в музыкальном конкурсе допускаются коллективы и исполнители, которое особое внимание в своем творчестве уделяют фольклорной составляющей и этническим элементам, экспериментируют с традиционными жанрами фолк и этно и вносят в них элементы современного звучания,
– участвовать могут, как сольные проекты, так и группа,
– заявку необходимо подать до 22 августа 2024 года включительно.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте. Затем нужно сделать пост в своем сообществе / на своей странице во ВКонтакте с лайв-видео, своими лучшими песнями и парой слов о том, почему именно вы должны выступить на фестивале. Важно: дополните запись хэштегом #сторонысветаконкурс и отметить сообщество фестиваля @storonysvetafest.

До 26 августа жюри рассмотрит заявки участников конкурса, а 30 августа с помощью голосования в группе фестиваля подписчики выберут победителя.

Фестиваль состоится 7 сентября в Юсуповском саду. ВХОД НА ФЕСТИВАЛЬ БЕСПЛАТНЫЙ, по предварительной регистрации.

Фото: ВКонтакте/ Стороны света | 7 сентября | Юсуповский cад

Теги: конкурс, стороны света, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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