Продолжается приём заявок на конкурс для молодых исполнителей: станьте частью фестиваля "Стороны света"

Фестиваль состоится 7 сентября в Юсуповском саду.

Продолжается приём заявок на конкурс для молодых исполнителей и артистов: станьте частью фестиваля "Стороны света".

Условия участия в конкурсе:

– к участию в музыкальном конкурсе допускаются коллективы и исполнители, которое особое внимание в своем творчестве уделяют фольклорной составляющей и этническим элементам, экспериментируют с традиционными жанрами фолк и этно и вносят в них элементы современного звучания,

– участвовать могут, как сольные проекты, так и группа,

– заявку необходимо подать до 22 августа 2024 года включительно.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте. Затем нужно сделать пост в своем сообществе / на своей странице во ВКонтакте с лайв-видео, своими лучшими песнями и парой слов о том, почему именно вы должны выступить на фестивале. Важно: дополните запись хэштегом #сторонысветаконкурс и отметить сообщество фестиваля @storonysvetafest.

До 26 августа жюри рассмотрит заявки участников конкурса, а 30 августа с помощью голосования в группе фестиваля подписчики выберут победителя.

Фестиваль состоится 7 сентября в Юсуповском саду. ВХОД НА ФЕСТИВАЛЬ БЕСПЛАТНЫЙ, по предварительной регистрации.



Фото: ВКонтакте/ Стороны света | 7 сентября | Юсуповский cад