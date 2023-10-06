Фестиваль "СТОРОНЫ СВЕТА" в Юсуповском саду

Музыка, национальные кухни, этномаркет, модные показы, лекции, мастер-классы, детская программа на фестивале живых культур и традиций "СТОРОНЫ СВЕТА" в одном из самых красивых парков Петербурга.

В Юсуповском саду 7 сентября состоится фестиваль живых культур и традиций "СТОРОНЫ СВЕТА". Главной задачей фестиваля является знакомство зрителей со всем многообразием традиций и культуры этносов нашей страны в музыкальном творчестве, танцах, гастрономии, ремеслах. Фестиваль проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

На фестивале перед зрителями выступят фолк-команда Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва Zventa Sventana, этно-рок-коллектив ielele, знаменитая петербургская фолк-группа "Отава Ё", основатели русского народного соула The Settlers, бурятская этника в тандеме с хип-хопом и R"n"B LUTAAR, эвенкийская группа AINA и другие.

Кроме насыщенной музыкальной программы гостей фестиваля ждут гастрономические специалитеты национальных и региональных кухонь, этномаркет, где можно будет приобрести самые разные традиционные предметы быта и аксессуары, разнообразные танцевальные и музыкальные мастер-классы, познавательный лекторий, модные показы, выставка фотографий и другие развлечения для взрослых и детей.

Также открыт приём заявок на конкурс для молодых артистов, исполняющих музыку в жанре современного фолка. Победитель выступит на одной из сцен фестиваля

ВХОД НА ФЕСТИВАЛЬ БЕСПЛАТНЫЙ, по предварительной регистрации.

Фото: официальный сайт фестиваля "СТОРОНЫ СВЕТА"