Почти 75% петербургских родителей подали заявления на зачисление детей в 1 класс через Госуслуги

Второй этап приема заявлений завершился на прошлой неделе.

В прошедшее воскресенье, 5 сентября, в Петербурге завершился второй этап записи в первые классы школ на 2021/22 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

На втором этапе принимались заявления от родителей, чьи дети не проживают на закрепленной территории. Прием документов стартовал 6 июля. На портал госуслуги было подано более 8 тыс. заявлений, в МФЦ — более 4,6 тыс. заявлений.

Большинство заявлений (около 63 тыс.) было подано в рамках первого этапа. Он начался 1 апреля и завершился 30 июня. Тогда в школы зачислялись дети, у которых есть льготы, или те, кто проживает на закрепленной территории.

В комитете отметили, что порталом госуслуг воспользовались 74,9% родителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открылась самая большая школа на 1600 учеников.

Фото: Piter.TV