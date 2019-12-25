Названы причины неполной зарядки смартфона

Если телефон прекращает заряжаться на отметке 70-80%, то причина может быть как в самом гаджете, так и в его операционной система (ОС).

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин объяснил, почему могут возникать проблемы во время зарядки смартфонов. Об этом сообщило агентство "Прайм".

Как пояснил эксперт, если телефон прекращает заряжаться на отметке 70-80%, то причина может быть как в самом гаджете, так и в его операционной система (ОС). Владелец может сам распознать причину, но устранить её сможет только специалист.

Самая распространенная причина, по которой не идет зарядка, поломка провода. При этом провод может спокойно заряжать один гаджет, но не заряжать другой. Причина в том, что одному устройству достаточно оставшихся контактов, а другому не хватает как раз сломавшегося контакта.

Вторая причина сбоя — поврежденный зарядный порт. Также смартфон перестает заряжаться из-за проблем с батареей. Это можно понять, если телефон медленно заряжается, но быстро теряет заряд.

Менее распространенные причины – проблема с ОС, вирусы. Для устранения сбоя потребуется сбросить все настройки или обновить операционную систему.

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