Эксперт рассказал, как продлить жизнь аккумулятора смартфона

Эксперт посоветовал для продления жизни аккумулятора использовать его в диапазоне от 80% до 40%.

Разрядка гаджетов со 100% до 0% сокращает срок службы аккумулятора. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Эксперт посоветовал для продления жизни аккумулятора использовать его в диапазоне от 80% до 40%. Да и сама производители советуют не заряжать гаджеты до 100% и как можно реже разряжать их до нуля. Например, на iPhone есть функция, которая адаптируется к сценариям использования, заряжает его до 80% и только, когда смартфон обычно снимают с зарядки, — до 100%.

Также специалист посоветовал во время зарядки не загружать смартфон тяжелыми процессами, в том числе играми, потому что тогда гаджет сильно перегревается.

Владимир Гриценко подытожил, назвав простые правила по использованию гаджетов: не заряжать аккумулятор при слишком высокой и низкой температуре и не разряжать его ниже 20%.

Ранее была оценена опасность зарядки смартфона ночью.

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