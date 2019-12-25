В Петербурге назвали предварительную причину возгорания автобусов "МАЗ"

Специалисты предположили, что из-за санкций и нарушенных логистических цепочек в комплектах гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на аналогичные.

Уже четыре дня в Санкт-Петербурге работают командированные компанией ОАО "МАЗ" специалисты. Они проводят полный аудит технического состояния автобусов МАЗ 203947. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

На основе анализа видеоматериалов в ОАО "МАЗ" предположили, что горение началось в моторном отсеке вследствие попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя. Кирилл Поляков, вице-губернатор

Но при этом, по словам самого же вице-губернатора система охлаждения и гидропривода на автобусах не изменялась с 2005 года, так как зарекомендовала себя надежной.

После осмотра автобусов в Колпинском парке специалисты предположили, что из-за санкций и нарушенных логистических цепочек в комплектах гидропривода могла произойти "замена проверенных фланцев на аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций".

На данный момент завод приступил к изготовлению аналогов указанных компонентов с полным контролем каждой детали. Все последующие поставки автобусов будут проверены перед отгрузкой.

Ранее Лукашенко прокомментировал два случая со сгоревшими автобусами МАЗ в Петербурге.

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