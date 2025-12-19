В Петербурге представили книгу Михаила Пиотровского и Ирины Кленской

Читатели отправятся в путешествие по царствам Востока.

В петербургском Доме книги прошла презентация работы "Тайны Шелкового пути. Беседы о восточной коллекции Эрмитажа" главы музея Михаила Пиотровского и писательницы Ирины Кленской. Об этом пишет 22 января телеканал "Санкт-Петербург".

Читатели отправятся в путешествие по царствам Востока, сделав остановку в древних Китае, Индии, Персии и Египте, а также узнают об артефактах, которые хранятся в Зимнем дворце.

Мы проходим одновременно как бы по Эрмитажу и по Шелковому пути. Книжка разделена на стоянки. Стоянки – это значит, что караван останавливается. Стоянка – это место, куда ты пришел и где что-то осталось. Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа

Ранее на Piter.TV: юбилейное издание о 100-летии "Зенита" презентовали в Доме книги.

Фото: Piter.TV