Юбилейное издание о столетии "Зенита" презентовали в Доме книги

В Санкт-Петербурге состоялась презентация юбилейного издания, посвященного 100-летию футбольного клуба "Зенит". Книгу представили в Доме книги на Невском проспекте.
Издание получило название "Зенит Петербург. 100 лет вместе" и охватывает всю историю клуба с момента основания в 1925 году до современного этапа развития. Книга выстроена по хронологическому принципу и включает ключевые события, спортивные достижения и значимые периоды в жизни команды. В презентации приняли участие председатель правления футбольного клуба Константин Зырянов, директор по коммуникациям "Зенита" Жанна Дембо, а также бывший полузащитник команды Владислав Радимов.
Юбилейное издание объединяет архивные материалы, фотографии и факты, отражающие эволюцию клуба за столетие. Книга предназначена для болельщиков и всех, кто интересуется историей отечественного футбола.
Ранее были названы самые любимые книги петербуржцев.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все