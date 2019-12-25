Юбилейное издание о столетии "Зенита" презентовали в Доме книги

В Петербурге представили книгу к 100-летию "Зенита".

В Санкт-Петербурге состоялась презентация юбилейного издания, посвященного 100-летию футбольного клуба "Зенит". Книгу представили в Доме книги на Невском проспекте.

Издание получило название "Зенит Петербург. 100 лет вместе" и охватывает всю историю клуба с момента основания в 1925 году до современного этапа развития. Книга выстроена по хронологическому принципу и включает ключевые события, спортивные достижения и значимые периоды в жизни команды. В презентации приняли участие председатель правления футбольного клуба Константин Зырянов, директор по коммуникациям "Зенита" Жанна Дембо, а также бывший полузащитник команды Владислав Радимов.

Юбилейное издание объединяет архивные материалы, фотографии и факты, отражающие эволюцию клуба за столетие. Книга предназначена для болельщиков и всех, кто интересуется историей отечественного футбола.

Фото: Pxhere