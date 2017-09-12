Презентация Аpple 2017: слухи и предположения о новом iРhone

Во вторник, 12 сентября, компания Apple проведет традиционную презентацию. На ней все ожидают увидеть новый iPhone и некоторые другие продукты компании.

Во вторник, 12 сентября, состоится презентация новинок компании Apple. Впервые презентация пройдет в Steve Jobs Theater в Apple Park в Купертино. На конференцию пригласили специалистов этой области. Гостям расскажут о новых моделях и дадут попробовать их.

Самым ожидаемым анонсом, конечно, станет новый iPhone. Его условно называют iPhone8, хотя уже есть данные, что он будет носить название iPhoneХ. День конференции подобран не случайно: в этот день десять лет назад был презентован первый iPhone.



IPHONEХ БУДЕТ С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ И РАСПОЗНАВАНИЕМ ЛИЦ



Как и всегда перед презентацией нового iPhone ходит множество слухов. Обсуждать грядущую модель начали еще несколько месяцев назад. Эксперты и СМИ на основе домыслов и сливов сообщают, что новая модель будет оснащена фикцией беспроводной зарядки.

Ожидается, что скан отпечатка пальцев Touch ID сменят на механизм распознавания лиц. Смартфон получит OLED (organic light emitting diode) экран вместо жидкокристаллического, который стоит на всех телефонах.

Ожидается, что у нового iPhone исчезнет кнопка "Домой" (Home). Зато приобретет две камеры на передней панели, чтобы обеспечить лучшее качество селфи. Также в одном из технологических изданий появилась информация, что задняя панель лишится алюминиевой панели. С тыльной стороны телефон зароют стеклом.

Кроме того, Apple вслед за конкурентами решила убрать у нового смартфона рамку вокруг экрана. Таким образом, телефон будет со всех сторон стеклянным.

На новом смартфоне будет установлена операционная система iOS 11. А голосовой помощник Siri получит новый голос. Ожидается, что в телефоне будет лазерной системой 3D для более точной фокусировки и большей глубины в приложениях с так называемой дополненной реальностью (augmented reality).



СТОИМОСТЬ И ЗАКАЗЫ НОВОГО IPHONE



Ожидается, что стоимость нового телефона впервые перевалит за тысячу долларов. По данным последних утечек, цены будут начинаться с 999 долларов за телефон с памятью 64 GB, за 256 GB – 1099 долларов, 512 GB – 1119 долларов.

Ожидается, что предзаказы на новый iPhone начнутся уже через несколько дней после презентации. Но есть опасения, что поставки будут задерживаться из-за технологических сложностей. Business Insider опасается, что новинку можно будет получить не раньше последних месяцев 2017 года или начала 2018.

Фото: открытые источники

Видео: Youtube / Apple