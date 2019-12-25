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В июне водители Петербурга 460 тыс. раз превышали скоростной режим
Сегодня, 13:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В июне водители Петербурга 460 тыс. раз превышали скоростной режим

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Превышение скорости оказалось самым распространенным нарушением.

Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге за июнь зафиксировали более 460 тыс. нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

97% нарушений составляют нарушения скоростного режима. На втором месте оказались нарушения требований остановки или стоянки и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы. Всего с начала года комплексы помогли выявить около 2 млн нарушений. 

Все информация о нарушениях передается в ГИБДД. Адреса работы комплексов фотовидеофиксации можно узнать на сайте  Городского мониторингового центра. 

Напомним, что теперь эвакуирует автомобили за неправильную парковку комитет по транспорту.

Фото: Piter.TV

Теги: нарушение пдд, скоростной режим
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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