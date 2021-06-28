Эвакуацией автомобилей в Петербурге с 29 июня начнет заниматься комитет по транспорту

Составлять протокол также будут сотрудники ведомства.

C 29-го июня полномочия по эвакуации автомобилей за неправильную парковку переходят к комитету по транспорту. Об этом напомнила пресс-служба ведомства.

Комитет подготовил видео, в котором подробно рассказал, что делать, если вашу машину эвакуировали. Сначала нужно позвонить по номеру 680-33-32 или 680-33-33, чтобы узнать местоположение автомобиля. Затем проследовать в отдел комитета по транспорту, есть четыре офиса. Их адреса мы указали здесь. После этого вы получите протокол о правонарушении и разрешение на выдачу авто и сможете забрать машину со стоянки.

Следить за соблюдением требований дорожных знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", "Работает эвакуатор" будут в автоматическом и ручном режиме.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха